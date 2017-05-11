Лучшую многодетную семью года выбрали в Минске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победу в городском конкурсе "Лучшая многодетная семья" одержала семья Войтех из Заводского района Минска, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Финал конкурса прошел в Минском государственном дворце детей и молодежи, в нем приняли участие девять семей (по одной от каждого района столицы), в которых воспитываются от трех до пяти детей. Конкурсанты продемонстрировали кулинарное мастерство, творческие номера, рассказали о семейных традициях и увлечениях.

Второе место жюри присудило семье Наталевич из Первомайского района, третье - семье Молодьяновых из Ленинского района. Победителям вручены дипломы, подарочные сертификаты, цветы и подарки от спонсоров.

Конкурс многодетных семей проводится в Минске ежегодно в преддверии Международного дня семьи, который отмечается 15 мая. Организатором мероприятия выступает комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей". Его цель - повышение престижа и авторитета многодетных семей в современном обществе, укрепление их единства, выявление и формирование творческого потенциала, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Сегодня в городе проживают около 13 тыс. многодетных семей.-0-