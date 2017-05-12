ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2017"

13.05.2017 15:13 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2017"

В этом году фестиваль посвящен Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который с 1998 года отмечается во второе воскресенье мая.

Фестиваль собрал владельцев раритетных автомобилей из Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.

Фото Максима Гучека, БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль собрал владельцев раритетных автомобилей из Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Участки для строительства многодетным минчанам в перспективе планируется выделять в Руденске - Шорец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика