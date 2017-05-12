В этом году фестиваль посвящен Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который с 1998 года отмечается во второе воскресенье мая.

Фестиваль собрал владельцев раритетных автомобилей из Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.

Фото Максима Гучека, БЕЛТА.