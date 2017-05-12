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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2017"
13.05.2017 15:13 — Новости регионов | БелТА
В этом году фестиваль посвящен Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который с 1998 года отмечается во второе воскресенье мая.
Фестиваль собрал владельцев раритетных автомобилей из Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.
Фото Максима Гучека, БЕЛТА.
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Фестиваль собрал владельцев раритетных автомобилей из Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.
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