Праздник для любителей велопрогулок прошёл у входа в Брестскую крепость 13 мая. Велофестиваль "Без мотора" организовало информационно-просветительское движение "За вело Брест" и Брестский горисполком.

Для участия в акции приглашались как просто любители передвигаться на велосипеде, так и члены различных велоклубов. При этом никаких возрастных ограничений не было. С помощью таких акций организаторы хотят популяризировать здоровый образ жизни и способствовать внедрению велосипеда в качестве городского экологически чистого транспорта.

Фото Екатерины Гараевой, БЕЛТА