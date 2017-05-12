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Велофестиваль "Без мотора" прошёл в Бресте

13.05.2017 16:02 — Новости регионов | БелТА  
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Велофестиваль "Без мотора" прошёл в Бресте

Праздник для любителей велопрогулок прошёл у входа в Брестскую крепость 13 мая. Велофестиваль "Без мотора" организовало информационно-просветительское движение "За вело Брест" и Брестский горисполком.

Для участия в акции приглашались как просто любители передвигаться на велосипеде, так и члены различных велоклубов. При этом никаких возрастных ограничений не было. С помощью таких акций организаторы хотят популяризировать здоровый образ жизни и способствовать внедрению велосипеда в качестве городского экологически чистого транспорта.

Фото Екатерины Гараевой, БЕЛТА

 
Теги: Брест
 
 
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Для участия в акции приглашались как просто любители передвигаться на велосипеде, так и члены различных велоклубов

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