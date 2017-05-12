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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный велокарнавал "Viva, ровар" прошел в Минске
13.05.2017 18:40 — Новости регионов | БелТА
Международный велокарнавал "Viva, ровар - 2017" прошел в Минске. Колонна стартовала от стелы "Минск - город-герой" и проехала по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно. Затем в парке Победы состоялась праздничная программа.
Фото Оксаны Манчук и Рамиля Насибулина, БелТА.
13.05.2017
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Колонна стартовала от стелы "Минск - город-герой" и проехала по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно.
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