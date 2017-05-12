Тысячи велосипедистов съехались в Минске, чтобы принять участие в международном велокарнавале "Viva, ровар - 2017". Сегодня, не смотря на холодную неделю, порадовала теплая, солнечная погода, которая, кажется, благоволила участникам мероприятия.

Сбор велосипедистов прошел в парке Победы, где те, кто не успел зарегистрироваться на интернет-странице мероприятия, смогли это сделать в реальном времени. Вокруг царила атмосфера карнавала: здесь можно было увидеть и смерть с косой, и гномов, и солдата царской армии, дружески разговаривающего с советским офицером.

"Наши костюмы и идея прямиком из Баварии. Оттуда недавно приехала наша общая подруга, которая вдохновила на данную тематику. Велокарнавал - отличная возможность активно и красочно отдохнуть. Правда, чтобы быть в образе, велосипеды пришлось брать в прокате", - рассказала пара Игорь и Наталья.

Посмотреть на велокарнавал пришло много людей разного возраста - как пожилых, так и детей. Всего в парке работало около 30 развлекательных площадок, где каждый мог найти занятие себе по душе.

"В Беларуси ездить на велосипеде стало модно, как только сходит снег, появляются не только подснежники, но и велосипедисты", - с улыбкой отметила участница велокарнавала Марина.

Всего к 15.00 зарегистрировалось 12 тыс. участников из 15 стран, в том числе из России, Швеции, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. На старте можно было увидеть певца Дмитрия Колдуна, министра спорта и туризма Александра Шамко, председателя Мингорисполкома Андрея Шорца.

"Велокарнавал - знаковое событие для Минска, которое традиционно собирает огромное количество не только поклонников велосипедного движения, но и тех, кто любит отдыхать на природе. С каждым годом событие становится все более масштабным", - отметил председатель Мингорисполкома.

В свою очередь министр спорта и туризма Александр Шамко, ожидая старта, добавил, что как один из организаторов мероприятия он просто не смог остаться в стороне и не принять участие в заезде.

Колонна стартовала от стелы "Минск - город-герой" и поехала по проспекту Победителей до "Минск-Арены". Участники велокарнавала улыбались, смеялись, пытались делать трюки, но в то же время никто не пытался подрезать соседа и не стремился вырваться вперед.

Любителей активного отдыха в Беларуси с каждым годом становится все больше, а "Viva, ровар" - отличная возможность встретиться со старыми друзьями и хорошо провести время.

Организаторами велокарнавала выступили Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.

Александр ЖИБУЛЬ,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-