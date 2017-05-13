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Семейный забег пройдет сегодня в минском парке им. Горького

14.05.2017 10:23 — Новости регионов | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный забег Family Run пройдет сегодня в Минске в Центральном детском парке им. Горького, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

Участникам предложат преодолеть дистанцию в 1 км. Победителей определят по лучшему результату в зависимости от численности семьи, возраста бегунов и креативности представления. Пять лучших семей наградят призами и сладкими подарками. Все, кто доберется до финиша, получат памятные медали.

Начало соревнований намечено на 11.00. Место старта и финиша - центральный вход парка.

Мероприятие приурочено к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Его организаторами выступают общественное объединение "Белорусская федерация легкой атлетики", Мингорисполком, Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Начало соревнований намечено на 11.00. Место старта и финиша - центральный вход парка.

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