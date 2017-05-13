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ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага, прошло в Витебске
14.05.2017 10:52 — Новости регионов | БелТА
Во время церемонии
14 мая у памятного знака Победы в Витебске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь с участием представителей органов власти, ветеранов, трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений города.
Фото Александра Хитрова
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага, прошло в Витебске
14 мая у памятного знака Победы в Витебске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага...
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