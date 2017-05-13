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ФОТОРЕПОРТАЖ: В гомельском цирке состоялось представление новой программы "Удивительный город"
14.05.2017 11:24 — Новости регионов | БелТА
Во время презентации новой цирковой программы в гомельском цирке
В гомельском цирке состоялось представление новой программы "Удивительный город" цирка-шоу гигантских фонтанов, которая продлится с 13 мая до 11 июня.
Фото Сергея Холодилина
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В гомельском цирке состоялось представление новой программы "Удивительный город".
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