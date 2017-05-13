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ФОТОРЕПОРТАЖ: Патриотическая акция "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!"

14.05.2017 16:34 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Патриотическая акция "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!"
Во время акции

Белтелерадиокомпания при содействии Мингорисполкома провела 14 мая на площади Государственного флага патриотическую акцию "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Акция приурочена ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

 
 
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Акция приурочена ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

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