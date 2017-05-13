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ФОТОРЕПОРТАЖ: Патриотическая акция "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!"
14.05.2017 16:34 — Новости регионов | БелТА
Во время акции
Белтелерадиокомпания при содействии Мингорисполкома провела 14 мая на площади Государственного флага патриотическую акцию "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Акция приурочена ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
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Акция приурочена ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
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