Неделя сирени откроется в Центральном ботаническом саду 19 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя сирени начнется в Центральном ботаническом саду 19 мая, сообщили БЕЛТА в ботаническом саду.

"Май - прекрасное время для того, чтобы посетить Центральный ботанический сад и полюбоваться цветением сада сирени. 19 мая откроется долгожданная Неделя сирени. Знаменитая коллекция сирени ботанического сада насчитывает более 250 сортов, в том числе и собственной селекции. Сирень ценится за чрезвычайно красивые по форме и окраске соцветия с исключительным ароматом, обильное и продолжительное цветение", - подчеркнули в ботаническом саду.

Всю неделю с 13.00 до 15.00 посетителей ждут интересные встречи с куратором коллекции сирени, кандидатом биологических наук Натальей Македонской, экскурсии по сиреневому саду "сирингарию" и консультации по уходу за этим чудесным растением.

Одно из самых интересных и насыщенных событий недели состоится 20 мая, когда пройдет культурно-просветительское мероприятие "Сирень - источник вдохновенья". Во время него будет представлен уникальный парфюмерный бар - 180 ароматов различных композиций. Среди представленных ароматов более 15 оттенков сиреневого. В этот день пройдет презентация аромата "Паветра", являющегося арома-символом Беларуси. Формула этого парфюма разработана гуру мировой парфюмерии Софией Гроссман, которая родом из Беларуси. Также состоится дефиле моделей с сиреневыми аксессуарами от профессиональных флористов и ароматом "Паветра". Пройдет необычный мастер-класс "Психология цвета - семь оттенков сирени". Посетителей ждет художественный пленэр "Вдохновляющая сирень", флешмоб "Сиреневое мороженое", продажа саженцев сирени в магазине ботанического сада и другие яркие моменты.

Центральный ботанический сад - хранитель генофонда растений и ведущий научный центр страны в области интродукции и акклиматизации растений, охраны окружающей среды, физиологии и биохимии растений. Он является одним из крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекционных фондов: коллекции и экспозиции насчитывают более 9 тыс. наименований растений различных климатических зон мира, в том числе 2,3 тыс. - закрытого грунта.-0-