Более 3,5 тыс. человек исполнили гимн на площади Государственного флага в Минске

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 тыс. человек исполнили Государственный гимн на площади Государственного флага в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместное исполнение гимна стало кульминацией патриотической акции "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!", которую сегодня на площади Государственного флага провела Белтелерадиокомпания при содействии Мингорисполкома. Акция приурочена ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который сегодня отмечается.

Главные участники акции - дипломанты одноименного музыкально-патриотического проекта-конкурса, проведенного с сентября 2016 года по 1 марта 2017 года Первым национальным каналом Белорусского радио. Их сегодня пришло около 1,7 тыс. "Участвовать в нашей акции также пришло большое количество минчан и гостей столицы, - отметил главный директор главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио Антон Васюкевич. - Люди услышали о нашей акции, пришли сегодня отдать дань уважения государственным символам. Они решили именно здесь отметить важный государственный праздник и исполнить гимн вместе с нами".

Руководитель подчеркнул важность патриотического воспитания молодого поколения и формирования у молодежи уважительного отношения к государственным символам. "Наши государственные символы олицетворяют мужество белорусского народа, его легендарную историю. Они также олицетворяют и наше настоящее, наши достижения. И, конечно, в этих символах наше будущее. Их должен знать и почитать каждый белорус", - резюмировал Антон Васюкевич.

Депутат Палаты представителей, заслуженная артистка и член жюри конкурса Ирина Дорофеева выразила отметила: "Мы все гордимся нашими государственными символами. Я хотела бы, чтобы сегодня страна объединялась и пела национальный гимн, потому что это душа нашей нации".

Патриотическая акция представила собой литературно-музыкальную композицию на стихи и песни о Родине белорусских авторов. В мероприятии приняли участие также солисты Национального академического Большого театра оперы и балета - народная артистка Анастасия Москвина и заслуженный артист Станислав Трифонов, лауреат международного детского музыкального конкурса на "Славянском базаре в Витебске" Анастасия Жабко, солистка Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Анна Степанкова, артисты Молодежного театра эстрады.-0-