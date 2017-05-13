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Семейный забег в минском парке им. Горького собрал более 500 человек

14.05.2017 17:10 — Новости регионов | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный забег Family Run, который прошел сегодня в Минске в Центральном детском парке им. Горького, собрал свыше 500 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники преодолели дистанцию в 1 км. Победителей определили по лучшему результату в зависимости от численности семьи, возраста бегунов и креативности костюмов. Пять лучших семей наградили призами и сладкими подарками. Все, кто добрался до финиша, получили памятные медали.

По словам председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, такие мероприятия направлены на популяризацию занятий спортом и здорового образа жизни. "Дети берут пример со своих родителей, у них появляется спортивный азарт, и это здорово", - отметил он.

Мероприятие приурочено к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Его организаторами выступили общественное объединение "Белорусская федерация легкой атлетики", Мингорисполком, Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Дети берут пример со своих родителей, у них появляется спортивный азарт, и это здорово", - отметил Вадим Девятовский.

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