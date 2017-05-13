14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по ул. Захарова в Минске будет закрыто 20-21 мая, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении "Столичный транспорт и связь".

Это связано с реконструкцией тепломагистрали на участке от пер. Войскового до пер. Броневого.

Движение автобусов маршрутов №18, 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Машерова в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов.-0-