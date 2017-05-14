В Гродно из-за ремонтных работ на месяц изменят маршруты 12 городских автобусов

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за ремонтных работ на месяц перекрывается движение на одной из улиц в центре города и меняются маршруты 12 автобусов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По информации ГАИ, с 9 часов 15 мая до 24 часов 15 июня будет закрыто движение на участке улицы Буденного - от привокзальной площади до почты. Связано это с ремонтом магистральной теплотрассы. В ГАИ попросили водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок.

Жителей города предупреждают также об изменении маршрутов городских автобусов. В частности, на время работ для маршрутного транспорта будет организован временный остановочный пункт "Спорттовары" в направлении улицы Кохановского. Разворачиваться городской общественный транспорт будет на привокзальной площади железнодорожного вокзала.

Как отметили в ОАО "Автобусный парк г. Гродно" на время работ по-новому поедут автобусы №2 "Улица Победы - Девятовка-5", №3 "Фолюш - ж/д вокзал", №14 "РСУ-2 - Девятовка-5", №15 "Улица Карского - улица Врублевского", №16э "Рынок "Южный" - улица Белые Росы", №18 "Девятовка-5 - станция "Аульс", №19 "Автовокзал - городская клиническая больница №3", №20 "Улица Домбровского - заводоуправление ОАО "Гродно Азот", №20э "Улица Домбровского - рынок "Южный", №37 "Улица Ольшанская - ж/д вокзал", №37э "Скоморошки - ж/д вокзал", №47 "Ж/д вокзал - улица Богушевича". Изменения маршрутов не глобальные: вместо улицы Буденного автобусы пойдут по улицам Ожешко и Ленина. Обновленное расписание представлено на сайте автобусного парка.-0-