15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шестой областной конкурс "Семья года" среди детских домов семейного типа пройдет в Гомельском областном Дворце творчества детей и молодежи 17 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Участие в конкурсе примут дети и родители-воспитатели из 11 детских домов семейного типа, расположенных в Кормянском, Житковичском, Светлогорском, Петриковском, Чечерском, Жлобинском, Лоевском, Наровлянском, Гомельском районах и Гомеле.

Конкурсантам предстоят испытания в трех номинациях: "Умелые ручки" (выставка детских поделок или рисунков), "Визитная карточка" и "Семейный флешмоб". Победитель определится по сумме баллов, набранных в номинациях. Семья, занявшая первое место, получит кубок и диплом победителя, а также ценный приз. Призеры и участники получат дипломы участников и ценные подарки.

Организаторами конкурса выступают Гомельское областное отделение РОО "Белорусский детский фонд" совместно с управлением образования Гомельского облисполкома. Основная цель мероприятия - пропаганда положительных примеров семейного воспитания в современном обществе, создание новых и возрождение национальных традиций семейного досуга, а также повышение престижа полной семьи как важнейшего института современного общества.-0-