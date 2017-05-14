ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотографии семейных пар более чем за столетнюю историю представят на выставке в Могилеве

15.05.2017 08:01 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня откроется фотовыставка "Счастливые лики семьи. История семей Могилева в эпизодах", посвященная 750-летию областного центра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела загса горисполкома Галина Оношко.

В экспозиции, которая развернется в центральном холле торгового центра "Е-Сити", будут представлены около ста черно-белых фото семейных пар, сделанных в разных локациях областного центра. Особенность выставки в том, что могилевчане, а также фотографы, любители и профессионалы, представили снимки более чем за столетнюю историю города. Самое старое из них датируется 1905 годом.

"Это не тщательно выверенные постановочные фото, это сама жизнь в многообразии ее красок. Это судьбы и истории многих семей Могилева в эпизодах. Таким образом мы стремились расширить представление о прошлом и настоящем Могилева, сформировать интерес горожан к родному городу, семейным корням и традициям", - сказала собеседница.

1 июня в торговом центре "Парк-Сити" откроется еще одна экспозиция, на которой будут представлены исключительно детские фотографии. Обе выставки будут работать до 3 июля.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июня в торговом центре "Парк-Сити" откроется еще одна экспозиция, на которой будут представлены исключительно детские фотографии. Обе выставки будут работать до 3...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Конкурс "Семья года" среди детских домов семейного типа пройдет в Гомеле 17 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика