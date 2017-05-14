Фотографии семейных пар более чем за столетнюю историю представят на выставке в Могилеве

15 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня откроется фотовыставка "Счастливые лики семьи. История семей Могилева в эпизодах", посвященная 750-летию областного центра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела загса горисполкома Галина Оношко.

В экспозиции, которая развернется в центральном холле торгового центра "Е-Сити", будут представлены около ста черно-белых фото семейных пар, сделанных в разных локациях областного центра. Особенность выставки в том, что могилевчане, а также фотографы, любители и профессионалы, представили снимки более чем за столетнюю историю города. Самое старое из них датируется 1905 годом.

"Это не тщательно выверенные постановочные фото, это сама жизнь в многообразии ее красок. Это судьбы и истории многих семей Могилева в эпизодах. Таким образом мы стремились расширить представление о прошлом и настоящем Могилева, сформировать интерес горожан к родному городу, семейным корням и традициям", - сказала собеседница.

1 июня в торговом центре "Парк-Сити" откроется еще одна экспозиция, на которой будут представлены исключительно детские фотографии. Обе выставки будут работать до 3 июля.-0-