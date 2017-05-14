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Патриотический марафон "Память" стартует в Центре юных моряков Бреста 16 мая

15.05.2017 08:36 — | БелТА  
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15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Патриотический марафон "Память", посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует 16 мая в ГУО "Центр юных моряков с флотилией г.Бреста", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

У причала флотилии по традиции состоится торжественная линейка, посвященная началу похода. В этот день на борт теплохода "Фрост" поднимется команда в составе 36 человек, в том числе 26 воспитанников центра. Проводить экипаж придут представители отдела образования Брестского горисполкома, общественного движения поддержки флота.

В этом году патриотический марафон пройдет в новом формате. По маршруту Брест-Кобрин-Брест состоятся три двухдневных водных похода - 16 и 23 мая, а также 6 июня. Планируется, что участниками марафона станут около 80 учащихся центра.

Маршрут проложен по местам боевой славы Днепровской и Пинской флотилии, воинов Красной Армии и партизан. По пути следования экипаж сделает несколько остановок. Первая традиционно запланирована у брестского гидроузла "Тришин", где состоится митинг у памятника погибшим в начале войны защитникам шлюза. Также памятные мероприятия пройдут у Братской могилы воинов и партизан в Жабинке, у памятника воинам-танкистам, защищавшим город от немецко-фашистских захватчиков в Кобрине.

"Подобные походы для нашего центра стали уже традицией. Они играют большую роль в патриотическом воспитании учащихся, а также дают им возможность на практике закрепить теоретические знания по морскому делу", - отметили в учреждении. Первый поход "Память" по местам боевой славы в Центре юных моряков Бреста состоялся в 2005 году и был приурочен к 60-летию Великой Победы. За все годы их участниками стали 350 ребят.-0-

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Теги: Брест
 
 
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У причала флотилии по традиции состоится торжественная линейка, посвященная началу похода. В этот день на борт теплохода "Фрост" поднимется команда в составе 36...

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