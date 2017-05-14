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В Минске с 1 июня изменяется график движения автобусов на маршруте №492-ЭК

15.05.2017 10:25 — Новости регионов | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 июня изменяется график движения автобусов на маршруте №492-ЭК, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В связи с сезонным снижением пассажиропотока на летний период с 1 июня по 25 августа на маршруте по будним дням будут увеличены интервалы движения до 30-35 минут. При этом предусматриваются отправления с г/п Мачулищи с выполнением заезда на остановочный пункт "Сеница". Отправления автобусов с ДС "Дружная" с выполнением заезда на остановочные пункты "Сеницкая церковь" и "ул. Тополиная" - в 12.05, 15.00, 19.05.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с сезонным снижением пассажиропотока на летний период с 1 июня по 25 августа на маршруте по будним дням будут увеличены интервалы движения до 30-35 минут.

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