15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 июня изменяется график движения автобусов на маршруте №492-ЭК, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В связи с сезонным снижением пассажиропотока на летний период с 1 июня по 25 августа на маршруте по будним дням будут увеличены интервалы движения до 30-35 минут. При этом предусматриваются отправления с г/п Мачулищи с выполнением заезда на остановочный пункт "Сеница". Отправления автобусов с ДС "Дружная" с выполнением заезда на остановочные пункты "Сеницкая церковь" и "ул. Тополиная" - в 12.05, 15.00, 19.05.-0-