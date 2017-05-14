Свыше 70 перспективных участков определено в Минске за счет оптимизации санитарно-защитных зон

15 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. УП "Минскградо" разработало проект схем оптимизации размеров санитарно-защитных зон предприятий, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор "Минскградо" Сергей Акинчиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой проект разрабатывался для столицы и Беларуси в целом впервые. Цель работы - определить возможности градостроительного освоения площадок, выводимых из состава санитарно-защитных зон (СЗЗ) путем ликвидации или сокращения их размеров. Выполнен анализ современных санитарно-гигиенических планировочных ограничений, определена общая площадь территории СЗЗ - около 7,8 тыс. га.

"Эти данные легли в основу проектных предложений, уже 52 проекта санитарно-защитных зон утверждены. Выделено 73 участка возможного освоения. По нашим подсчетам, общая площадь выводимых из состава СЗЗ территорий составит около 2,9 тыс. га, то есть существующие санитарно-защитные зоны сократятся почти на 37%", - отметил Сергей Акинчиц.

На новых участках возможно строительство жилых домов (16% территорий), общественных зданий (14%), развитие ландшафтно-рекреационных зон (17%) и др.

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