Электробус Vitovt Max Electro

15 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Первые электробусы в Минске будут ходить по маршруту №59 "ДС Серова - Долгобродская". Такая информация размещена на сайте "Минсктранса".

Для подтверждения оплаты проезда применяются билеты на одну поездку и электронные билеты, в составе которых один из видов транспорта - троллейбус. Новую технику для столицы изготовил "Белкоммунмаш".

Электробусы благодаря отсутствию выброса вредных веществ, низкому уровню шума и использованию чистых источников энергии считаются зеленым транспортом ХХI века. Для зарядки электробуса не требуется подключение к линиям электропередачи. На остановке общественного транспорта устанавливается зарядный столб, от которого электробус получает достаточный объем электричества.

Предпосылки к внедрению инновационных разработок в общественный транспорт существовали давно: это повышенная загазованность воздуха, частые заторы и пробки на дорогах, невозможность объезда препятствия на маршруте следования общественного транспорта. Европейские страны давно пришли к мнению, что электробус - одно из направлений дальнейшего развития городского пассажирского транспорта.-0-