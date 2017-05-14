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Минских школьников научат избегать "слепых зон" вблизи грузовика

15.05.2017 11:41 — Новости регионов | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минских школьников научат избегать "слепых зон" вблизи грузовика, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

В преддверии летних каникул во время республиканской акции "Внимание - дети!" с 25 мая по 5 июня в столице пройдут три образовательных тренинга для школьников по безопасному участию в дорожном движении.

"Программа "Остановись, посмотри, помаши" обучает детей младшего школьного возраста, как вблизи грузовика избежать опасности в виде "слепых зон". А курс "Я вижу. Меня видят", ориентированный на велосипедистов от 12 лет и старше, учит подростков обращать на себя внимание водителя и убеждаться в том, что их заметили. Тренинги проведут сотрудники белорусского офиса Volvo Trucks совместно с госавтоинспекторами. Все участники получают красочные паспорта о прохождении курса, а также в качестве сувениров световозвращающие элементы и жилеты", - рассказала Алена Волчек.

Серия тренингов пройдет на базе ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Эврика". Организатором выступает ГАИ Фрунзенского района совместно с ИООО "Вольво Груп БЛР".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии летних каникул во время республиканской акции "Внимание - дети!" с 25 мая по 5 июня в столице пройдут три образовательных тренинга для школьников по...

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