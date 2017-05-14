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В Минске появилось граффити с гоголем

15.05.2017 11:54 — Новости регионов | БелТА  
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В Минске появилось граффити с гоголем

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появилось граффити с гоголем - птицей 2016 года в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Граффити появилось на одном из домов - на улице Парниковой, 11, где расположен офис АПБ. Граффити рисовал стрит-арт-художник творческого дуэта Tak Tak Алесь Благий.

"Кампанию "Птица года" АПБ проводит уже 17 лет. Но многие забывают, какая птица была 5 или тем более 10 лет назад. Хочется, чтобы память о птицах года оставалась не только на марках и монетах. Почему бы не на фасадах? Граффити - это хорошее и яркое напоминание о птицах года и хороший повод обратить внимание людей на то, что птицы - такие же жители города, как и мы. Ведь гоголя можно встретить даже в Минске", - отмечает координатор кампании АПБ "Птица года" Карина Соловей.

В Минске уже есть граффити с ушастой совой - птицей 2015 года. Изображение гоголя, птицы 2016 года, также останется на память минчанам и гостям города. Уже известно, что свое граффити будет и у птицы 2017 года - хохлатого жаворонка.

АПБ благодарит Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и "Зеленстрой" Первомайского района за помощь в появлении граффити.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Граффити появилось на одном из домов - на улице Парниковой, 11, где расположен офис АПБ. Граффити рисовал стрит-арт-художник творческого дуэта Tak Tak Алесь Благий.

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