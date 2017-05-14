Свыше 70 перспективных участков определено в Минске за счет оптимизации санитарно-защитных зон

15 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. УП "Минскградо" разработало проект схем оптимизации размеров санитарно-защитных зон предприятий, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор "Минскградо" Сергей Акинчиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой проект разрабатывался для столицы и Беларуси в целом впервые. Цель работы - определить возможности градостроительного освоения площадок, выводимых из состава санитарно-защитных зон (СЗЗ) путем ликвидации или сокращения их размеров. Выполнен анализ современных санитарно-гигиенических планировочных ограничений, определена общая площадь территории СЗЗ - около 7,8 тыс. га.

"Эти данные легли в основу проектных предложений, уже 52 проекта санитарно-защитных зон утверждены. Выделено 73 участка - от 3 до 12 в каждом районе - возможного освоения. По нашим подсчетам, общая площадь выводимых из состава СЗЗ территорий составит около 2,9 тыс. га, то есть существующие санитарно-защитные зоны сократятся почти на 37%", - отметил Сергей Акинчиц.

Работа над проектом велась в сотрудничестве с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии. Около 16% выводимых территорий по функциональному составу жилые, 14% - общественные, 17% - ландшафтно-рекреационные и др. Общая площадь новой застройки составит около 4 млн. кв.м. По каждому участку проведено обследование с фотофиксацией, разработан перечень схем, сведений и показателей.

"Оптимизация территории СЗЗ означает уменьшение ее размеров с целью исключения в первую очередь из ее границ селитебных территорий, модернизацию, реконструкцию и совершенствование технологических процессов и, как следствие, снижение объемов выбросов загрязняющих веществ, возможность реабилитации ценных природных комплексов и более рациональное использование городских земель", - пояснил Сергей Акинчиц.

В ближайшее время планируется разработать план мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон с выделением первоочередных мер.-0-