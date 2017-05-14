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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озвучены предложения по наименованию станций 4-й линии минского метро, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Так, станции, расположенной на пересечении ул. Сурганова и ул. Я. Коласа, предлагается присвоить название на белорусском языке "Палітэхнічная" (на русском "Политехническая"), станции на пересечении ул. Орловской с ул. Гая - "Кіеўскі сквер" ("Киевский сквер"), станции на пересечении ул. Ольшевского с пр. Пушкина - "Альшэўская" ("Ольшевская"), станции на пересечении ул. Притыцкого с пр. Пушкина - "Цівалі" ("Тивали").

Станцию, расположенную на пересечении ул. Харьковской - ул. Пономаренко и пр. Пушкина - пр. Жукова, планируется назвать на белорусском языке "Тучынка" (на русском "Тучинка"), станцию на пересечении ул. Уманской с пр. Дзержинского - "Берасцейская" ("Берестейская"), станцию в районе ж/д станции "Столичная" - "Лакаматыўная" ("Локомотивная", станцию на пересечении ул. Проектируемой №3 с продлением ул. Жуковского - "Мінск-Мір" ("Минск-Мир"), станцию на ул. Великоморской, в районе ж/д станции Минск-Южный - "Козырава" ("Козырево").

Как отметили в пресс-службе Мингорисполкома, сегодня на сайте Мингорисполкома появится опрос, где минчане смогут высказаться по поводу названий станций. Также жители столицы могут обратиться с предложениями в Дирекцию по строительству Минского метрополитена по адресу 220030, Минск, пр. Независимости, 6 или по факсу 200-97-81. Предложения принимаются в течение двух недель с даты опубликования.-0-