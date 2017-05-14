Стекловолокно предлагается применить в Минске при ремонте в этом году свыше 300 тыс. кв.м улиц

15 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Свыше 300 тыс. кв.м минских улиц в 2017 году предлагается отремонтировать с устройством защитных слоев из стекловолокна, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный инженер государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Ярослав Павловский, передает корреспондент БЕЛТА.

На эти цели потребуется свыше Br1,1 млн.

В 2016 году по новой технологии "Сларри Сил" улучшены технико-эксплуатационные качества участков улиц Бачило (развязка МКАД - ул. Свислочская), Машиностроителей (от ул. Голодеда до ул. Свислочской), Свислочской (от МКАД до ул. Машиностроителей), ул. Тимошенко (от ул. Притыцкого до ул. Пономаренко), пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Ольшевского). Общая площадь такого ремонта составила 155 тыс. кв.м.

"Защитный слой из стекловолокна позволяет увеличить срок эксплуатации дорог. Мониторинг состояния отремонтированных участков позволяет прогнозировать перспективность применения данной технологии. Наблюдаются положительные тенденции по сдерживанию имеющихся неструктурных повреждений, сохраняется нормативный коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием", - отметил Ярослав Павловский.-0-