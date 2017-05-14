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Бани Минска начали закрываться на ремонт
15.05.2017 14:29 — | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бани Минска начали закрываться на ремонт в связи с испытаниями теплосетей и отключением горячего водоснабжения, сообщили БЕЛТА в УП "Городские бани".
По 24 мая не работает баня №11 в Заводском районе, по 29 мая - баня №8 в Центральном районе. С 30 мая по 13 июня будет закрыта баня №13 в Партизанском районе, 6-20 июня - банный комплекс "Сокол" в Октябрьском районе, 2-16 августа - баня №12 в Советском районе. В бане №1 в Советском районе проводится реконструкция.
Всего на обслуживании УП "Городские бани" находятся девять заведений.-0-
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По 24 мая не работает баня №11 в Заводском районе, по 29 мая - баня №8 в Центральном районе и др.
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