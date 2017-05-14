ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бани Минска начали закрываться на ремонт

15.05.2017 14:29 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бани Минска начали закрываться на ремонт в связи с испытаниями теплосетей и отключением горячего водоснабжения, сообщили БЕЛТА в УП "Городские бани".

По 24 мая не работает баня №11 в Заводском районе, по 29 мая - баня №8 в Центральном районе. С 30 мая по 13 июня будет закрыта баня №13 в Партизанском районе, 6-20 июня - банный комплекс "Сокол" в Октябрьском районе, 2-16 августа - баня №12 в Советском районе. В бане №1 в Советском районе проводится реконструкция.

Всего на обслуживании УП "Городские бани" находятся девять заведений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По 24 мая не работает баня №11 в Заводском районе, по 29 мая - баня №8 в Центральном районе и др.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Стекловолокно предлагается применить в Минске при ремонте в этом году свыше 300 тыс. кв.м улиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика