Свадебные платья ХХ века можно увидеть на выставке в Миноблисполкоме

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная выставка "2017 - год 100-летия ЗАГС", посвященная Международному дню семьи, открылась в здании Миноблисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Сиренко отметил, что ценность выставки, прежде всего, в представленных исторических и юридических документах. Среди них, например, документы, издававшиеся в Российской империи, решение исполнительного комитета Минского областного Совета депутатов трудящихся 1975 года о реорганизации органов ЗАГС и др. "Работа ЗАГС затрагивает каждого человека. Сотрудники органов ЗАГС осуществляют самое большое количество административных процедур. Это нелегкий каждодневный труд по разрешению социально значимых проблем населения, - подчеркнул Виктор Сиренко. - Выставка открывается в Международный день семьи. Семья формирует уклад жизни нашего общества. Важно, что в Беларуси реализуется государственная семейная политика, и мы благодарны работникам органов ЗАГС за понимание той степени ответственности, что такое семья".

Виктор Сиренко высказал слова благодарности работникам главного управления юстиции Миноблисполкома, районных отделов ЗАГС за их вклад в организацию выставки. Им отмечена также помощь жителей области, которые, прочитав объявления в районных газетах о подготовке мероприятия и просьбе предоставить свои личные вещи для оформления экспозиции, откликнулись на инициативу.

Отличительной особенностью выставки являются подлинные свадебные платья невест, начиная с 50-х годов ХХ века до наших дней. Не дадут остаться равнодушным посетителям позитивные фото младенцев, радость их родителей и, разумеется, фото семей, отмечающих 40- и 50-летие супружеской жизни.

Большая часть документов и фото была предоставлена отделами ЗАГС Минского, Смолевичского и Столбцовского районов. В наполнении выставки также поучаствовали работники государственного архива Минской области.

В год 100-летия органов ЗАГС в городах и районах Минской области проводятся различные тематические акции. Ежегодно в центральном регионе регистрируются более 9 тыс. браков, из них около 4 тыс. - в торжественной обстановке, в том числе с выездом в исторические и памятные места, а также более 16 тыс. рождений. За год отделами ЗАГС и сельисполкомами проводится более 100 чествований золотых и серебряных юбилеев совместной жизни.-0-