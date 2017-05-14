15 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Гематологическое отделение Брестской областной больницы открылось после реконструкции, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.

Единственный в области гематологический стационар, предназначенный для страдающих лейкозом пациентов, рассчитан на 40 коек. В обновленном отделении улучшены диагностические возможности для лечения больных, условия их пребывания и работы медицинского персонала. Все палаты здесь боксированные, с отдельными санузлами. Кроме того, функционируют два асептических помещения для проведения высокодозной химиотерапии, выделены изолятор и палата повышенной комфортности. Рабочие места врачей и медицинских сестер компьютеризированы, ведется видеонаблюдение, имеются душевые и гардеробные.

"Гематологическое отделение было создано более 40 лет назад и давно нуждалось в капитальном ремонте. Ежегодно здесь проходят лечение около 16 тыс. жителей области. Не всегда это пациенты с легким течением заболеваний. В 80% случаев речь идет о злокачественных заболеваниях крови. Для того чтобы процесс излечения проходил более благоприятно, должны были поменяться санитарно-эпидемиологические условия. Поэтому в 2015 году и было принято решение о реконструкции отделения", - пояснил Александр Карпицкий. Заказчиком реконструкции выступило УКС облисполкома, генподрядчиком - СУ-98 стройтреста №8. На реализацию проекта из бюджета области было израсходовано Br1 млн 245 тыс.

Новейшее диагностическое оборудование, которым оснащено специализированное отделение, позволяет определить практически все известные заболевания крови, в том числе на ранних стадиях. А внедрение современных протоколов лечения, применение новых противоопухолевых препаратов помогают свести риск осложнений после химиотерапии к минимуму.

Модернизация гематологического отделения стала очередным этапом реконструкции Брестской областной больницы. По словам главного врача, для завершения программы, утвержденной облисполкомом, предстоит еще реконструировать один из блоков основного лечебного корпуса и построить хирургический корпус. "Мы надеемся, что экономическая ситуация позволит нам воплотить программу в жизнь", - отметил Александр Карпицкий.-0-