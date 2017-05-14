В Брестской области за январь-март привлечено прямых иностранных инвестиций на 30,6% больше запланированного

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестскую область за январь-март текущего года привлечено более $39 млн прямых иностранных инвестиций, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.

При прогнозе на первый квартал $30 млн иностранные инвесторы вложили в развитие региона на $9,2 млн больше, или на 30,6% выше ожидаемого. Кроме того, зарубежные бизнесмены приобрели за январь-март на территории области объектов недвижимости почти на $1 млн. "В первую очередь задача выполнена за счет реинвестирования прибыли тех предприятий с иностранным капиталом, которые уже работают на рынке Беларуси. Это означает, что доверие инвесторов к экономике Беларуси растет, они вкладывают здесь деньги и расширяют производство", - отметил Михаил Баценко.

Одним из проектов, стартовавших в нынешнем году, является создание в Барановичах предприятия "ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника". В его работу китайские инвесторы вложили около $1 млн. Компания займется ремонтом электро- и тепловозов, которые перевозят контейнеры по новому Шелковому пути.

За счет международной технической помощи при содействии польских партнеров разрабатывается инвестиционный каталог Брестской области. Он будет создан на русском, польском и английском языках. "Это делается для привлечения потенциальных инвесторов. В том числе там будут различные предложения предприятий: войти в уставный капитал, сделать дополнительную эмиссию акций, провести дальнейшую модернизацию", - рассказал председатель комитета экономики.

Инвестиционный портфель региона насчитывает около 50 инвестиционных предложений в промышленности, шесть - в сельском хозяйстве. Потенциальные иностранные партнеры также могут вложить капитал в ЖКХ, социальную сферу - таких проектов 12. Они могут быть реализованы по принципу государственно-частного партнерства.-0-