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Более 1,5 тыс. новобранцев из Могилевской области пополнят ряды Вооруженных Сил в весенний призыв

15.05.2017 16:03 — Новости регионов | БелТА  
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15 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. новобранцев из Могилевской области направят на срочную службу и службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Беларуси в весенний призыв. Об этом сообщил сегодня во время торжественных проводов первых призывников с мемориального комплекса "Буйничское поле" военный комиссар области полковник Александр Горошкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Со знакового для Беларуси места сегодня отправились более 120 военнослужащих, которым предстоит служить в элитных частях и соединениях Вооруженных Сил - силах специальных операций (воздушно-десантных войсках). "Эта служба непростая, но почетная. И я более чем уверен, что вы до конца жизни будете вспоминать дни, проведенные в Вооруженных Силах, - вам будет чем гордиться", - отметил Александр Горошкин.

Он заверил родителей и близких новобранцев, что им незачем волноваться, поскольку их дети будут овладевать знаниями защитника Отечества не на полях военных действий, а в мирных классах и тактических полях Беларуси. Военный комиссар поблагодарил родителей, вырастивших и воспитавших достойных сыновей, и пожелал призывникам крепкого здоровья и успехов в боевой подготовке.

Участники торжественного мероприятия почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к мемориальной часовне цветы.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Со знакового для Беларуси места сегодня отправились более 120 военнослужащих, которым предстоит служить в элитных частях и соединениях Вооруженных Сил - силах...

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