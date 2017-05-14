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Новый председатель Оршанского райисполкома намерен первостепенное значение уделить промкомплексу

15.05.2017 16:43 — Новости регионов | БелТА  
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Новый председатель Оршанского райисполкома намерен первостепенное значение уделить промкомплексу
Орша. Фото из архива

15 мая, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Новый председатель Оршанского райисполкома намерен первостепенное значение уделить промышленному комплексу. Об этом Леонид Пеньковский заявил сегодня на внеочередной сессии Оршанского райсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Пеньковский на сессии утвержден в должности председателя Оршанского районного исполнительного комитета.

"В первую очередь займусь промышленностью города Орши. Она как локомотив потянет за собой социальную сферу, - подчеркнул Леонид Пеньковский. - Ну и, конечно, большое внимание будем уделять открытию новых предприятий, созданию производств. Потому что главное для нас - занятость и рабочие места".

Леонид Пеньковский подчеркнул, что всегда старался работать на результат. Руководитель района также отметил, что ощущает реальную поддержку республики и области. "Перед нами стоит задача сделать район одним из лучших в стране", - резюмировал он.

До этого Леонид Пеньковский руководил Бешенковичским районом. -0-

 
 
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"В первую очередь займусь промышленностью города Орши. Она как локомотив потянет за собой социальную сферу, - подчеркнул Леонид Пеньковский. - Ну и, конечно, большое...

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