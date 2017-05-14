15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый ФОК в Островце откроют во второй половине года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Новый спортивный объект в городе энергетиков начал строить в июле 2016 года ОАО "Гроднопромстрой". На площади более 6 тыс. кв.м разместятся бассейн, спортивный и тренажерный залы, банное отделение, кафе.

"Работы ведутся по графику. На 90% возведена коробка сооружения, укладывается кровля. Смонтированы все чащи бассейнов, забетонированы полы. Строители завершают штукатурку стен, построена асфальтная автостоянка. Объект должны открыть для посетителей до конца года, задача минимум - ввести в эксплуатацию ФОК в третьем квартале года", - пояснил собеседник.

Также в текущем году ведут проектирование еще двух спортивных объектов в Островце - здесь будут строить многофункциональный спортцентр и реконструировать городской стадион. Первый проект вскоре будет направлен на экспертизу, на разработку второго по областной инвестпрограмме запланировано Br100 тыс. Приступить к строительным работам планируют в конце года.-0-