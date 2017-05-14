ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый ФОК в Островце откроют во второй половине года

15.05.2017 18:34 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый ФОК в Островце откроют во второй половине года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Новый спортивный объект в городе энергетиков начал строить в июле 2016 года ОАО "Гроднопромстрой". На площади более 6 тыс. кв.м разместятся бассейн, спортивный и тренажерный залы, банное отделение, кафе.

"Работы ведутся по графику. На 90% возведена коробка сооружения, укладывается кровля. Смонтированы все чащи бассейнов, забетонированы полы. Строители завершают штукатурку стен, построена асфальтная автостоянка. Объект должны открыть для посетителей до конца года, задача минимум - ввести в эксплуатацию ФОК в третьем квартале года", - пояснил собеседник.

Также в текущем году ведут проектирование еще двух спортивных объектов в Островце - здесь будут строить многофункциональный спортцентр и реконструировать городской стадион. Первый проект вскоре будет направлен на экспертизу, на разработку второго по областной инвестпрограмме запланировано Br100 тыс. Приступить к строительным работам планируют в конце года.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый спортивный объект в городе энергетиков начал строить в июле 2016 года ОАО "Гроднопромстрой". На площади более 6 тыс. кв.м разместятся бассейн, спортивный и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Новый председатель Оршанского райисполкома намерен первостепенное значение уделить промкомплексу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика