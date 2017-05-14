Более 100 призывников из Минской области стали участниками митинга на Кургане Славы

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 призывников из Минской области сегодня стали участниками торжественного мероприятия в мемориальном комплексе "Курган Славы", посвященного отправке в Вооруженные Силы молодого пополнения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время митинга слова напутствия и поддержки призывникам высказали заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Сиренко, военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Дмитрий Воронюк, председатель Минской областной организации Белорусского союза офицеров Владимир Белоусов и другие. Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин провел обряд благословения на военную службу.

В мероприятии приняли участие делегации Борисовского, Логойского, Минского, Смолевичского районов, города Жодино, представители ДОСААФ, военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил, военный оркестр. Бойцы элитных войск устроили для новобранцев показательное выступление, в котором продемонстрировали элементы рукопашного боя, приемы с холодным оружием, трюки с огнем и др. К подножию Кургана Славы были возложены цветы от органов госуправления, общественных организаций, призывников, учащихся военно-патриотических классов, духовенства. На площадке мемориального комплекса была организована выставка спортивной техники ДОСААФ.

Как сообщалось, всего в весенний призыв на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси планируется направить около 10 тыс. человек. Службу в резерве будут проходить около 1 тыс. призывников.-0-