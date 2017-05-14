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Ордена Матери в День семьи вручены 23 многодетным минчанкам

15.05.2017 19:27 — Новости регионов | БелТА  
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Ордена Матери в День семьи вручены 23 многодетным минчанкам

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ордена Матери в День семьи вручены 23 многодетным минчанкам. Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в Белорусском государственном молодежном театре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, эта награда имеет особую ценность, символизирует высокое государственное и общественное признание материнства. Поддержка института семьи, материнства и детства является одним из приоритетов государства. В Беларуси последовательно реализуются шаги по улучшению демографической ситуации, и, как результат, в Минске наблюдается устойчивый рост количества многодетных семей.

В городе постоянно ведется работа по наполнению социального пакета для семей с детьми. Это и гибкие графики работы, и предоставление дополнительных отпусков, и различные виды материальной поддержки, и льготы на оздоровление детей. Семьи, в которых одновременно родились двое и более детей, могут воспользоваться бесплатными услугами няни до исполнения детям 3 лет. Эти услуги предоставляются территориальными центрами социального обслуживания населения.

"Выбор в пользу большой и крепкой семьи - ответственный шаг, требующий колоссальных духовных и физических сил. Такие мамы, как вы, - достояние страны", - подчеркнул Федор Римашевский.

Всем женщинам вручили букеты и подарки. Праздничную атмосферу для многодетных семей создавали творческие коллективы и исполнители.

Орден Матери учрежден указом Президента Беларуси в 1995 году. С 2006 года многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с февраля текущего года БПМ составляет Br180,10). Выплаты осуществляются из средств республиканского бюджета. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных исполнительных и распорядительных органов установлены различные дополнительные формы поощрения для награжденных этим орденом.

Сегодня в столице проживают 12 778 многодетных семей. Большинство из них воспитывают по трое детей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, эта награда имеет особую ценность, символизирует высокое государственное и...

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