Оршанский район должен удвоить все показатели сельхозпроизводства - Шерстнев

15 мая, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Оршанский район должен удвоить все показатели сельхозпроизводства. Такую задачу перед новым руководителем района Леонидом Пеньковским поставил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

На внеочередной сессии Оршанского райсовета Леонид Пеньковский сегодня утвержден в должности Оршанского районного исполнительного комитета. До этого он руководил Бешенковичским районом.

"Президент обозначил в целом по стране и конкретно по Оршанскому району вопросы - занятость, уровень заработной платы, модернизация предприятий. Все эти вопросы тесно увязаны, - констатировал губернатор. - Оршанский район с его промышленным потенциалом и лучшими в области земельными угодьями должен быть локомотивом нашего региона".

Озвучивая перед новым руководителем и активом района основные задачи развития, Николай Шерстнев подчеркнул, что Оршанский район в сфере сельхозпроизводства должен стать вровень с Гродненским (у них схожие условия земледелия). "Для этого все показатели на селе нужно удвоить", - подчеркнул председатель облисполкома.

"Оршанская интеграционная структура АПК должна быть самой сильной в области, здесь должны быть лучшие в стране экономические показатели. У нас все для этого есть. Есть хорошие земли, 20 единиц современной техники поступило в прошлом году, в текущем - уже более 80 единиц тракторов и сельхозмашин. И это еще не все. Придет современная кормоуборочная техника и зерноуборочные комбайны. Все делается для того, чтобы повысить производительность труда и эффективность производства", - сказал Николай Шерстнев.

Он также рассказал о планах по строительству новых животноводческих ферм. "В Оршанском районе экономические показатели свинокомплексов существенно уступают тем, которые демонстрируют современные фермы. Эффективность производства гораздо ниже. Чтобы с минимальными денежными вложениями вывести на необходимые технологические параметры, запланировано строительство двух свиноводческих репродукторов. Они помогут снять все вопросы, и существующие свиноводческие комплексы "Юбилейный", "Заднепровский" смогут перейти на новые технологии, работать высокоэффективно, рентабельно. Мы уже определились, где будем строить репродукторы и кто будет это делать", - сказал руководитель области.

По его словам, проработаны вопросы строительства в районе нескольких современных молочно-товарных ферм. Уже определены места их возведения. "В "Устье" появится ферма на 1 тыс. дойного стада, а в "Юбилейном" и "Заднепровском" - на 2 тыс. каждая. Это даст сырье для полной загрузки молочного завода. К тому же увеличится группа откорма, а значит, мясокомбинат получит говядину", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что источники финансирования строительства этих МТФ в Оршанском районе уже определены.

Губернатор убежден, что параллельно с решением производственных проблем в районе необходимо укреплять, развивать и модернизировать социальную инфраструктуру. "Перед новым руководителем стоит задача за кратчайшее время реализовать весь потенциал района", - заключил Николай Шерстнев.-0-