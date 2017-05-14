15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль-реконструкция "Золотая шпора. 1812" пройдет в деревне Междуречье в Воложинском районе 11 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

По задумке, действие реконструкции развернется в белорусской усадьбе начала XIX века. Территория окажется в центре исторических событий, при которых будет наступать корпус французского маршала Даву.

В программе фестиваля - въезд в усадьбу конной охоты с борзыми, шляхетные пикники, народные танцы и ярмарка, сабельный турнир в дуэльном стиле, кавалеристские соревнования, состязания пехотинцев и дефиле, во время которого будет представлена мода 1812 года.

Будет работать белорусская корчма XIX века, где можно отведать традиционные белорусские блюда того времени. Завершит фестиваль финальная баталия, в которой примут участие около полусотни всадников.-0-