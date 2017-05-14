РЕПОРТАЖ: Уехали на службу ратную. Белорусская армия принимает молодое пополнение

В Беларуси в рамках весенней призывной кампании началась отправка в войска нового пополнения. В первый день на службу уехали около 1 тыс. новобранцев по всей стране. Всего этой весной на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тыс. человек. Около 1 тыс. призывников будут проходить службу в резерве.

Сегодня как будто сама природа весенним солнцем провожала срочников к местам прохождения военной службы. В числе первых от Минского военного комиссариата около ста призывников. Здесь с утра людно, провожающих вдвое больше.

Дмитрию Ситнику 19 лет. Он окончил Минский профессиональный лицей строительства №10 и на 1,5 года отправляется служить в Витебск в воздушно-десантные войска. "Не по принуждению, а по желанию, - рассказывает призывник. - Каждый мужчина должен знать, как защитить своих близких и свою Родину".

Сегодня проводить срочника пришли родители. Его отец, тоже Дмитрий, очень доволен правильным выбором сына. Он уверен, что военная служба сделает из молодого человека мужественного защитника Родины, позволит приобрести полезный жизненный опыт, научит ценить настоящую дружбу и заботу родителей. "Сын очень хочет себя как-то проявить, обрести себя, не потеряться по жизни. Армия ему не даст потеряться", - уверен Дмитрий Ситник.

Ровесник Дмитрия Артем Чеснович мечтал пойти в армию с раннего детства. Поэтому сразу после окончания Минского профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г.Каменского стал готовиться к службе. "В детстве я смотрел много военных фильмов, они вдохновили меня, - делится Артем. - Я понял, что хочу научиться защищать Родину. Это очень полезное умение для моей семьи и моей страны". Родители Артема Вероника и Вячеслав не скрывают волнения за сына, но признаются, что волнение это светлое. "Я давно хотел, чтобы он пошел служить, потому что армия на самом деле закаляет настоящих мужчин. Она меняет людей только в лучшую сторону", - хлопает по плечу сына Вячеслав Чеснович. "Я очень переживаю, но рада, что он отправляется служить, - гладит по щеке Артема мама.- Он возмужает, повзрослеет немножко, окрепнет физически. Самое главное, чтоб он знал, что мы его любим и ждем возвращения домой".

Начавшаяся сегодня отправка нового пополнения в войска продлится до 31 мая. По словам начальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Минска полковника Дмитрия Петровича, до этого времени столичный военкомат направит на места прохождения службы около 1 тыс. человек в Вооруженные Силы и другие воинские формирования и около 200 человек - на службу в резерве. "Сегодняшние призывники отправятся служить в Вооруженные Силы. Если говорить в общем по весеннему призыву, то у нас будут отправки в ВС и другие воинские формирования - это и погранкомитет, и внутренние войска", - рассказывает Дмитрий Петрович.

В настоящее время идет комплектация воинских частей сил специальных операций, и молодежь туда идет с желанием служить, говорит полковник. "Служить в ССО непросто, - добавляет он. - Эта служба - настоящая мужская школа, оттуда молодые люди приходят возмужавшие, с совершенно другими взглядами на жизнь. И родители с оптимизмом к этому относятся, и сами призывники".

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС полковник Юрий Кузьмин обращает внимание, что и в этом году в ряды белорусской армии вступают здоровые высокомотивированные новобранцы. "У нас есть процент отсеивания, мы подбираем наиболее достойных призывников, которые по состоянию здоровья, исходя из своей мотивированности, могут проходить военную службу. Этот процент незначительный. Самое главное, что у ребят есть желание служить и выполнять свой воинский долг", - рассказывает Юрий Кузьмин.

Торжественный митинг, посвященный отправке в войска, начался с исполнения оркестром Государственного гимна. Помимо родственников и друзей поздравить срочников с началом военной службы в городской сборный пункт пришли представители городских властей, ветеранских организаций, духовенства. В конце мероприятия военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения продемонстрировали собравшимся мастерство владения оружием и рукопашного боя.

Последний день отправки в войска, 31 мая, станет резервным днем. Церемония принятия Военной присяги в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил состоится 10 июня. В мае будут уволены в запас военнослужащие, срок службы которых истек.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

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