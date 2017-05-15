ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка-ярмарка в Витебске раскроет секреты здоровья и долголетия

16.05.2017 08:45 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. X Республиканская специализированная выставка-ярмарка "Витебщина - за здоровый образ жизни - 2017" пройдет в Витебске 18-19 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Первый и второй этажи концертного зала "Витебск" займут экспозиции товаров и услуг организаций по тематическим секциям: "Здоровье", "Питание", "Физическая активность", "Красота", "Экотовары". Каждый посетитель выставки сможет бесплатно получить консультацию врачей медучреждений области, пройти диагностику здоровья и функционального состояния организма, антистрессовый массаж и даже научиться методам оказания первой доврачебной помощи. Любопытно будет узнать о последних разработках ученых Витебского медуниверситета. Также в течение двух дней работы выставки-ярмарки запланированы многочисленные конкурсы, викторины, подвижные и настольные игры с призами, концертные программы. Для любителей активного отдыха - презентация услуг организаций спорта и туризма.

Деловая программа включает областной семинар для медицинских работников "Методика организации работы по физическому воспитанию населения" и видеоконференцию для лиц старшего возраста "Основные вопросы активного долголетия".

Изюминкой выставки-ярмарки станут бесплатные интерактивные площадки, на которых можно будет научиться азам стритбола, спортивного ушу и современных японских единоборств - спочана (фехтование на безопасных мечах); поучаствовать в открытых тренировках по фитнесу, позаниматься на уличных тренажерах и посмотреть выступления паркурщиков и чемпионов Восточной лиги по американскому футболу - команды "Витебские рыси". Свой интерактив с конкурсами также предложит клуб активного отдыха "Хантер". Будет организован мастер-класс по приготовлению здоровой пищи, и заработает крафт-зона: занятия по лепке из глины, ткачеству, соломоплетению.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый и второй этажи концертного зала "Витебск" займут экспозиции товаров и услуг организаций по тематическим секциям: "Здоровье", "Питание", "Физическая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
РЕПОРТАЖ: Уехали на службу ратную. Белорусская армия принимает молодое пополнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика