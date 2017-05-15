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Предприятия Брестской области в I квартале открыли десять новых рынков сбыта

16.05.2017 08:54 — Новости регионов | БелТА  
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16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Брестской области в I квартале текущего года открыли десять новых рынков сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.

Поставки вычислительных машин и прицепов осуществлены в Анголу, металлоизделий и деревянных ящиков - в Индонезию. В Индию отгружена первая партия трехколесных велосипедов. На Кипр и в Исландию отправлена одежда. Также предприятия региона экспортировали в Республику Корея машины и механические устройства, в Люксембург - фанеру, в Марокко - изделия для праздников. Пробная партия плит для мощения отгружена в Мозамбик. На Сейшелы поставлены мебель и механические устройства.

В целом в январе-марте производители Брестской области отправили за рубеж товаров на $531,6 млн. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 138%. В I квартале увеличился экспорт в страны Евросоюза и дальней дуги. В частности, выросли объемы поставок во Францию, Хорватию, Чехию, Болгарию, Венгрию. Также производители региона возвращают утраченные ранее позиции на рынке Украины, куда нарастили экспорт на 43%.

"Нашим основным партнером по-прежнему остается Российская Федерация, куда отгружается 74,4% от общего объема. Но мы пытаемся искать новые рынки и работать над диверсификацией экспорта, чтобы не зависеть только от одной страны. Активно развиваем сотрудничество с Китаем", - отметил Михаил Баценко.

Так, в январе-марте экспорт товаров Брестской области в КНР увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, отгружено продукции более чем на $2,3 млн. В целом по итогам года планируется выйти на сумму в $10 млн. "В основном будем работать с поставкой продовольствия (молочные и мясные продукты, которые сейчас получают сертификаты на китайский рынок), а также норковых шкурок, алкогольной продукции, материалов для вакуумных печей", - рассказал председатель комитета экономики.-0-

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Теги: Брест
 
 
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Поставки вычислительных машин и прицепов осуществлены в Анголу, металлоизделий и деревянных ящиков - в Индонезию.

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