Ювелир из Витебска создал серебряную копию танка ИС-2

16 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Ювелир из Витебска создал копию танка ИС-2 из серебра. О своем проекте, который занял более двух лет, автор рассказал в социальной сети, сообщает БЕЛТА.

Андрей Жизневский занимается ювелирным делом около 20 лет. Данный проект, как пояснил сам автор, не является коммерческим. "Это работа, расширяющая видение людей, дающая вдохновение творить, работать, жить, а главное - помнить цену нашего мирного времени. И очень хочется, чтобы об этом узнали многие. Я всегда интересовался военной историей, техникой, событиями и судьбами героев, информацией о войне и вкладе советского народа в Победу. На создание танка меня вдохновила история Челябинского танкового завода, где во время войны прямо под открытым небом колоссальными усилиями и самоотверженностью рабочих (по большему счету женщин, стариков и детей) выпускались танки для фронта. Ювелирная работа была напряженной и кропотливой, ведь за основу был взят настоящий танк, который стоит у нас недалеко от Витебска в Городке", - написал Андрей Жизневский.

На изготовление серебряной модели танка ИС-2 у мастера ушло 785 дней. Он потратил 208,45 г серебра и 2 бриллианта весом в 0,17 карат. В изделие вложено много работы, знаний, технологий (применялась техника патинирования-оксидирования и филигрань). Это полностью ручная работа, которой предшествовало тщательное изучение реального образца, замеры всех деталей лично автором. Свой выбор в пользу ИС-2 Андрей Жизневский объяснил тем, что, по его мнению, этот танк сломал хребет страшному и кровожадному врагу. "Это один из символов Великой Победы, которая заслуживает памятников не только из стали, но и серебра", - подчеркнул автор.-0-