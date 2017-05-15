Инвестиционные документы на $50 млн будут подписаны на гомельском форуме

16 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Инвестиционные документы на сумму около $50 млн будут подписаны на Гомельском инвестфоруме, который пройдет в областном центре 19 мая. Об этом сообщила БЕЛТА заместитель председателя - начальник управления промышленности и научно-инновационной деятельности комитета экономики облисполкома Оксана Корнеенко.

К подписанию готовятся два инвестиционных договора и шесть протоколов о намерениях, которые Гомельский областной исполнительный комитет заключит с отечественными и зарубежными инвесторами. Согласно этим документам в ближайшее время в регионе планируется реализовать несколько проектов в промышленности, строительстве, торговле, некоторых других сферах.

Участие в форуме, который будет проходить уже в 14 раз, примут около 300 инвесторов из более чем 20 государств, в том числе из Китая, России, Германии, Италии, Австрии и других стран мира с высокоразвитой экономикой. Их вниманию представят более 150 инвестиционных проектов, которые затрагивают 15 отраслей народного хозяйства: деревообрабатывающую, переработку вторичных материальных ресурсов, производство пищевых продуктов, туризм и т.д.

По мнению специалистов, особый интерес могут вызвать проекты, для реализации которых можно использовать местные сырьевые ресурсы, в том числе сельскохозяйственную продукцию, лес, строительные материалы, дикорастущую продукцию, различные виды полезных ископаемых.

Бизнесменам также представят информацию об объектах недвижимости, которые можно приобрести уже во время форума, в том числе за одну базовую величину, а также о земельных участках, предлагаемых без аукциона для реализации инвестпроектов по размещению объектов производственного назначения, торговли, по оказанию услуг и для строительства логистических центров. В день работы форума пройдет аукцион по продаже объектов недвижимости, на который выставлено 33 лота.-0-