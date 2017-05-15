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Конкурс сувениров "Птица на ветке" пройдет в Беларуси

16.05.2017 11:36 — Новости регионов | БелТА  
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16 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Символ книжной культуры города Ветки дал название открытому конкурсу сувенирной продукции - "Птица на ветке" - для ремесленников республики. Об этом сообщила БЕЛТА генеральный директор Гомельского отделения торгово-промышленной палаты Марина Филонова.

Организаторами конкурса стали региональное отделение БелТПП совместно с Ветковским музеем старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова. Ветка в свое время являлась центром книгоиздательства. Начиная с XVII века и до первых десятилетий XX мастера-старообрядцы создавали рукописи, украшенные орнаментами, инициалами, иллюстрациями. Образ таких книг - райский сад, в них изобилует цветение и поющие птицы.

"В итоге птица на ветке стала не только образным символом книжной культуры, но и негласной эмблемой самого города. Так художники хотели всему миру донести весть о том, что отрезанная ветвь старой веры привилась на землях Великого княжества Литовского", - отметила собеседница. Ветковские мастера создали собственный стиль книжного декора, соединив стиль канонических произведений с фольклорным чувством и живым языком загадок, примет.

Конкурс сувенирной продукции, посвященной теме книжной буквицы Ветки, будет проходить до середины октября 2017 года. Согласно положению определены четыре номинации: коллекционный сувенир, сувенир-игрушка, бизнес-сувенир, авторская работа. Подведение итогов состоится во время делового мероприятия "Бизнес-дни в Гомеле".-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Организаторами конкурса стали региональное отделение БелТПП совместно с Ветковским музеем старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова.

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