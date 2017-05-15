Представительница монаршей династии Франции посетит благотворительный бал в Бресте

Принцесса Таня де Бурбон Пармская

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 2 июня состоится благотворительный бал в поддержку слабовидящих детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Ожидается, что специальным гостем мероприятия станет французская принцесса Таня де Бурбон Пармская. Одним из предков представительницы монаршей династии был Людовик XIV. Также приглашения получили известные музыканты, спортсмены, дипломаты, бизнесмены, меценаты. Во время бала пройдет благотворительный аукцион. Лоты для него предоставят партнеры и спонсоры. Например, гостям вечера предложат приобрети картины брестских художников. Все вырученные на мероприятии деньги будут направлены в помощь Жабинковской специальной общеобразовательной школы-интерната.

За эти средства будет проведен ремонт сенсорной комнаты и закуплено необходимое оборудование. В частности, планируется приобрести настенное световое панно, потолочную панель "Звездное небо", интерактивную светозвуковую панель, угловой фибероптический занавес, вибромузыкальный сухой бассейн, тактильно-развивающий комплекс, интерактивный коммуникатор для слабовидящих и слепых, специализированные игровые наборы и другую аппаратуру.

"В сенсорной комнате ведутся специально-коррекционные занятия с незрячими и слабовидящими детьми. Благодаря этой инициативе она будет оснащена по последнему слову техники. Это упростит и осовременит обучение, процесс развития моторики, чувственных восприятий", - отметил директор школы-интерната Александр Ковальчук.

Организаторами мероприятия являются проект "Променада", Брестский благотворительный местный фонд "Новое поколение", Жабинковская специальная школа-интернат.-0-

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