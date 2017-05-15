Реконструкцию походного лагеря рубежа XIV-XV веков представят в Гомеле

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию походного лагеря, снаряжения и быта, характерных для рубежа XIV-XV веков, представят в Гомеле 20 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан исторического факультета Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины Николай Мезга.

Атмосферу эпохи воссоздадут представители клубов исторической реконструкции Беларуси, России, Украины. Музей живой истории развернется на открытой площадке на территории университета и будет состоять из нескольких тематических частей.

Будет работать кулинарно-ремесленный блок. Зрители смогут увидеть процесс приготовления пищи в средневековых походных условиях, некоторые блюда будут доступны для дегустации. Также представители клубов исторической реконструкции продемонстрируют средневековые ремесла, проведут мастер-классы по литейному, кузнечному, столярному ремеслу, выпечке в походной печи.

В программе - средневековые игры. Гостям мероприятия будет предложено попробовать себя в качестве стрелка из лука или посоревноваться в средневековом аналоге крикета.

Хозяйственно-бытовая площадка ознакомит с устройством и убранством шатра, условиями походного быта, вариантами мужских и женских костюмов того периода. А в боевой части будут представлены доспехи и оружие рубежа XIV-XV веков и продемонстрированы некоторые элементы средневекового боя.

Пояснения на площадках будут давать студенты исторического факультета гомельского университета и участники клубов исторической реконструкции.-0-