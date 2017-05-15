16 мая, Гомель /Валерий Сидорчик – БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области приступили к севу гречихи и проса, которые, наряду с соей и подсолнечником, считаются самыми поздними яровыми культурами в условиях климата юго-востока республики. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельского облисполкома Иван Сидоренко.

Согласно данным на 16 мая, гречиха в регионе посеяна на площади 745 га, что составляет 25% к плану, просо - на 275 га, или на 28% к плану. "Это означает, что яровой сев в области близится к своему окончанию. По нашим расчетам, основные работы на полях будут завершены к 20 мая", - отметил Иван Сидоренко.

Яровой клин области в нынешнем году составляет 525 тыс. га. Доля сельхозугодий, которые отводятся под кукурузу, - более 300 тыс. га, или почти 60% клина. На утро 16 мая яровой сев завершен на площади 454 тыс. га, или на 86% к плану. В настоящее время техника в основном работает на полях, где будет возделываться кукуруза. План сева ее на семена и зерно уже выполнен. Хозяйствам еще необходимо посеять около 45 тыс. га на зеленую массу.

Из-за больших объемов сев кукурузы занимает несколько недель, поэтому на некоторых полях уже появились всходы. К сожалению, из-за продолжительных майских заморозков в некоторых хозяйствах Гомельского и Брагинского районов они пострадали. По последней информации, рост растений на этих полях возобновился, поэтому, как считают специалисты, пересева не понадобится, хотя, не исключается, что часть урожая будет потеряна.

"Если же оценивать погодные условия нынешней весны в целом, то они были удовлетворительными. Погода преподносила сюрпризы, создавая сельчанам области определенные проблемы, но, если сравнить со среднестатистическим годом, влияние на конечный урожай эти проблемы оказывали в меньшей степени", - подчеркнул Иван Сидоренко. -0-