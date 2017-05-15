Изменения проекта планирования территории в центре Минска выносят на обсуждение

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Ленинского района Минска выносит на общественное обсуждение изменения в градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Ульяновской - Первомайской - Пулихова - Смоленской - Ленина. Соответствующая информация размещена на сайте госоргана, сообщает БЕЛТА.

Общественное обсуждение будет проходить с 29 мая по 22 июня. Проектируемая территория в соответствии с генеральным планом Минска размещается в общественной зоне многофункциональной застройки городского центра с размещением объектов международного, общенационального, регионального и городского уровня с максимальной для столицы интенсивностью застройки, а также ландшафтно-рекреационной зоне со средними и низкими рекреационными нагрузками.

Детальным планом предусмотрено сохранение части застройки с капитальным жилым фондом, реконструкция и модернизация жилого и общественного фонда; снос ветхой застройки и размещение на освободившихся участках объектов социально-гарантированного повседневного обслуживания и снос жилой усадебной застройки по ул.Смоленской под красные линии; вынос из общественной зоны производственных предприятий, не соответствующих регламентам (завод им.Кирова, склады, мастерские) и размещение на их месте многофункциональных общественных комплексов и многофункциональных комплексов с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройки; обеспечение территории проектирования автостоянками, паркингами и общественным транспортом, социально-бытовыми объектами (детские сады, торгово-бытовые центры, спортивно-оздоровительный центр) и элементами жилых территорий (площадками для игр, отдыха, спорта, озелененными территориями); подключение территории к системе велодорожек.

Экспозиция проекта будет располагаться с 29 мая по 12 июня по ул.Красноармейская, 11 (в фойе средней школы №4 Минска), на первом этаже здания администрации Ленинского района Минска (ул.Маяковского, 83, понедельник-пятница, 9.00-18.00), а также на сайте Администрации Ленинского района. Презентация градостроительного проекта состоится 31 мая в 19.00 в средней школе №4. В фойе школы с 29 мая по 22 июня будет находиться журнал, где можно оставить письменные замечания и предложения. Их также можно направить на адрес электронной почты len.stroi@minsk.gov.by с пометкой "общественное обсуждение".

Одной из основных целей проекта является регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке с учетом нормативных документов.-0-