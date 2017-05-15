Фестиваль цветов проведут в Бресте на День города

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на День города планируется провести фестиваль цветов. Такая информация размещена на официальном сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

В нынешнем году в областном центре сделан акцент на оформление живыми цветами. В творческий процесс уже включились многие предприятия города. Яркими красками пестрит центр Бреста, украшаются другие микрорайоны. Кульминацией проекта станет фестиваль цветов "Краски Бреста". Торжественное открытие мероприятия состоится 30 июля во время празднования Дня города. Брестчане и туристы смогут оценить старания и мастерство профессионалов и любителей, поддержавших инициативу.

Программа фестиваля включает театрализованный концерт, выставки декоративно-прикладного творчества, ярмарку-продажу цветочно-декоративных растений. Также состоятся различные конкурсы. Победители будут определены в номинациях "Королева цветов", "Лучшая картина из цветов", "Лучший букет", "Удивительный урожай", "Цветы в творчестве", "Лучшее цветочное оформление торгового павильона".

Городские власти призывают учреждения, коммерческие и бюджетные организации, а также брестчан поддержать инициативу и принять участие в масштабной кампании по цветочному оформлению областного центра. "Украшая живыми цветами свои балконы, школы, поликлиники, офисы, входные группы магазинов, кафе и других объектов, есть надежда, что общими усилиями в Бресте появится новая традиция, которая гармонично впишется в канву праздничных мероприятий города с 1000-летней историей", - отметили в горисполкоме.-0-

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