16 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Российский город Волгодонск стал побратимом Оршанского района - регионы будут развивать взаимное торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие во всех сферах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Оршанском райисполкоме.

Договор об установлении побратимских связей между Волгодонском и Оршанским районом был подписан 10 мая в Минске на заседании рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Республики Беларусь. "Перед этим руководство Волгодонска обращалось в посольство Беларуси в России, заявляя о своей заинтересованности в сотрудничестве с Оршанским регионом. В документе говорится о планах по реализации совместных проектов в области торгово-экономических отношений, образования, культуры, спорта и туризма, обмене опытом в сфере ЖКХ и решения проблем в области защиты окружающей среды. За этим первым шагом будут взаимные визиты делегаций, обмен коллективами, встречи деловых кругов и обязательно максимальное использование сотрудничества для производства конкурентоспособной продукции. В области торговли предполагается реализация совместных инвестиционных проектов, проведение выставок и ярмарок продукции предприятий городов-побратимов", - отметили в райисполкоме.

Хотя расстояние от Орши до Волгодонска около 1,5 тыс. км, это не стало препятствием благодаря тому, что белорусский город является важным транспортным (в первую очередь, железнодорожным) узлом и расположен близко к границе с Россией. Эти же факторы объясняют и то, что половина из 24 заключенных соглашений о взаимном сотрудничестве и побратимских отношениях заключены именно с российскими городами и регионами. Повышенное внимание к Оршанскому району со стороны руководства Беларуси подогревает интерес у партнеров. "В нынешнем году Орша отмечает 950-летие. И на праздничные мероприятия мы пригласим представителей всех наших побратимов, включая и новых друзей - Волгодонск, китайский Шишоу. Всем им будет интересно посмотреть на день сегодняшний в регионе и на его перспективы", - заключили в райисполкоме.-0-