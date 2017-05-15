Усадебную застройку в поселке Северный в Минске частично могут сохранить

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усадебную застройку в поселке Северный частично могут сохранить. Такая информация размещена на сайте администрации Заводского района, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о кварталах ул. Артема - пер. Грибного и ул. Байкальской - ул. Иркутской - ул. Хабаровской, в границах которых расположены участки по ул. Иркутской, 41, ул. Хабаровской, 4, пер. Грибному, 44. Решение о доработке детального плана поселка принято по итогам рассмотрения коллективного обращения жителей, поступившего во время приема председателем Минского горисполкома.

После внесения изменений администрация Заводского района Минска проведет повторное общественное обсуждение проекта. -0-