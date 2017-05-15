12 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Масштабный проект по предупреждению наркозависимости среди молодежи реализуют в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Мероприятия акции "Могилев - без наркотиков", направленные на профилактику потребления, распространения наркотических средств и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних, приводятся в областном центре до 30 мая. Организаторы постарались составить программу таким образом, чтобы максимально осветить вопросы заболевания, показать негативные последствия, а также предупредить возможную беду.

Проект включает два блока: информационно-просветительские и культурно-массовые мероприятия. "Некоторым подросткам достаточно получить консультацию, либо посетить тематический круглый стол, - отметили собеседники. - Для других такие формы не эффективны, поэтому планируется использовать более зрелищные методы - флешмобы, фотовыставки".

По словам специалистов, в последние годы наблюдается тенденция к омоложению социального портрета распространителя и потребителя наркотиков, особенно спайса. Если раньше это были учащиеся профессионально-технических заведений, то сейчас - школьники. Поэтому в акции будут широко задействованы все учебные заведения. В учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования и студенческих общежитиях будут работать выставки "Молодежь за здоровый образ жизни!". Здесь же состоятся единые информационные часы "Жизнь без наркотиков", психологические и профилактические тренинговые занятия "Боремся вместе", кинолектории "Правда о спайсе" и др.

Ряд мероприятий пройдет под девизом "Здоровье каждого - здоровье нации - процветание Беларуси". Это будут классные часы, собрания, заседания детско-родительских клубов, круглые столы, уроки здоровья, ток-шоу, спортивные праздники, информационно-развлекательные программы. Среди наиболее массовых - флешмоб "Вместе против наркотиков!". По задумке организаторов 19 мая в 13.00 одновременно во всех учреждениях образования города учащиеся начнут синхронно выполнять заранее подготовленный танец. В 15.00 движение подхватят активисты БРСМ. На площади Звезд областного центра они представят тематическую программу в поддержку акции.

Работа будет вестись не только с учащимися, молодежью в трудовых коллективах, но и с подростками, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних администраций Ленинского и Октябрьского районов, их родителями. Представители органов образования, здравоохранения, милиции, прокуратуры проведут тематические встречи, собрания с целью пропаганды здорового образа жизни, обеспечения безопасной жизнедеятельности детей, предупреждения взрослых о возможном противоправном поведении ребят.

Не менее важным моментом акции станет анонимное консультирование по вопросам профилактики и лечения наркомании. Его организует Могилевский областной наркологический диспансер по телефону горячей линии (80222) 72 83 50 ежедневно с 9.00 до 17.00.

На 1 мая 2017 года в Могилеве на учете с заболеваниями, связанными с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, состояло 268 человек, в том числе 105 - на диспансерном, 163 - на профилактическом. Из них 38 - несовершеннолетние.

Организаторами акции выступают Могилевский городской исполнительный комитет, администрации Ленинского и Октябрьского районов Могилева. Проект носит межведомственный характер и проводится в тесном взаимодействии всех заинтересованных служб и ведомств, прокуратуры города, общественных организаций. -0-